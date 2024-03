FAMÍLIA REAL

Kate Middleton diz que foi diagnosticada com câncer

Kate explica que inicialmente se pensou que ela não havia presença de câncer, mas depois da cirurgia isso mudou. "Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e na ocasião pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem -sucedida, no entanto exames após a operação notaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento", explicou.

No Dia das Mães da Inglaterra, no último dia 10, uma foto dela com os três filhos foi divulgada, mas depois de especulações sobre a imagem ser manipulada digitalmente, os boatos aumentaram. Em um post, Kate assumiu responsabilidade por editar a imagem. "Como muitos outros fotógrafos amadores, eu experimento editar as fotos de vez em quando. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a foto de família que compartilhamos ontem causou. Espero que todo mundo tenha passado um feliz Dia das Mães (que no Reino Unido se celebra em 10 de março)", afirmou Kate, no comunicado.