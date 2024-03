POLÊMICA

'Guardada a sete chaves', cirurgia de Kate Middleton é mistério até para familiares

A cirurgia abdominal de Kate Middleton, realizada dois meses atrás, permanece um seguedo até mesmo para familiares da princesa do Reino Unido. Segundo a revista US Weekly, poucas pessoas visitaram-a após o procedimento, considerado um segredo "guardado a sete chaves".

Até os funcionários da princesa foram surpreendidos com o procedimento.

A decisão do mistério foi feita pela própria Kate, que deseja privacidade de suas informações médicas. "Nem ela, nem William acreditam que registros médicos devem ser divulgados para o público", afirma a fonte da revista.

No Dia das Mães, uma foto editada foi publicada após "decisão coletiva do Palácio". A ideia era derrubar as teorias de conspiração e agradecer ao público, mas o tiro saiu pela culatra após a farsa ser descoberta.