LUTO

Morre Michael Madsen, ator de 'Kill Bill' e 'Cães de Aluguel', aos 67 anos

De acordo com o empresário do artista, ele sofreu uma parada cardíaca nesta quinta-feira (3)

O ator americano Michael Madsen, de 67 anos, morreu nesta quinta-feira (3), em uma casa, em Malibu, na Califórnia. De acordo com informações do seu empresário, Ron Smith, ele teve uma parada cardíaca pela manhã. >

Figura presente em diversas produções do diretor Quentin Tarntino, Madsen tinha uma carreira na dramaturgia de mais de 40 anos. Entre as parcerias com Tarantino, se destacou como um ladrão psicótico em "Cães de Aluguel" (1992) e como um matador de aluguel na franquia de "Kill Bill" (2003 - 2004). >