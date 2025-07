TRAGÉDIA

Jogador Diogo Jota, do Liverpool, morre em acidente de carro na Espanha

Atacante português tinha 28 anos

Segundo o jornal 'Marca', o atleta viajava com o irmão André, que também é jogador e atua no Penafiel, de Portugal. O acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. O veículo pegou fogo após sair da pista.>

Diogo Jota nasceu na cidade de Massarelos em 1996 e iniciou a carreira profissional como atleta no Paços de Ferreira. O atacante registrou passagens pelo Porto e pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Ele defendia a camisa do Liverpool desde 2020. Por lá, conquistou um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga.>

No mês passado, ao lado de Cristiano Ronaldo e companhia, Jota conquistou a Liga das Nações, em uma final contra a Espanha. Ao todo, o atacante marcou 14 gols em 47 jogos com a camisa da seleção.>

Em nota, a Seleção Portuguesa lamentou a perda do jogador. "Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade", escreveu.>