EUA

Pediatra é presa acusada de assassinar a filha e forjar afogamento acidental em piscina

Família estava em viagem de férias

A polícia da Flórida prendeu Neha Gupta, médica pediatra de 36 anos, acusada de matar a própria filha de 4 anos e tentar encobrir o crime com uma simulação de afogamento. O caso aconteceu na madrugada de 27 de junho, durante uma viagem de férias em El Portal, Miami, onde Gupta havia alugado uma casa com piscina. >

Em depoimento prestado no mesmo dia aos investigadores do Gabinete do Xerife de Miami-Dade, acompanhada de seu advogado, Gupta afirmou que ela e a filha jantaram por volta das 21h, depois passaram o dia na praia e andando de jet ski. Segundo sua versão, ambas dormiram no quarto principal e, por volta de 3h20, ela teria acordado ao ouvir um ruído no quintal. Ao sair para verificar, encontrou a filha na piscina. Disse ainda que tentou socorrê-la por cerca de 10 minutos, apesar de não saber nadar, antes de chamar ajuda.>