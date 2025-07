METEORITO

Descoberto no Saara, maior fragmento de Marte na Terra vai a leilão; descubra valor

Segundo a empresa que organiza o leilão, o fragmento tem "inconfundível tonalidade marciana".

Descoberto em 2023 por um caçador de meteoritos em pleno deserto do Saara, no Níger, país da África, o maior fragmento de Marte já encontrado na Terra será leiloado pela Sotheby’s, em Nova York (EUA), no dia 16 de julho. A expectativa da casa de leilões é arrecadar até US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,8 milhões) com o negócio. Os lances podem ser oferecidos pela internet. >