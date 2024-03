TRABALHANDO NO SIGILO

Ainda sem aparição pública, Kate Middleton volta a trabalhar em home office, afirma jornal

Princesa não aparece publicamente desde dezembro

Publicado em 22 de março de 2024 às 09:02

Kate Middleton Crédito: Reprodução / Redes sociais

O sumiço da princesa Kate Middleton, de 42 anos, ainda é um mistério tanto para os britânicos, quanto para o resto do mundo. No entanto, mesmo com tantas teorias da conspiração, Kate pode ter voltado ao trabalho, mas em estilo home office.

Segundo informações do jornal britânico The Telegraph, a esposa do príncipe William estaria focada em acompanhar o estudo da Fundação Real Centro para a Primeira Infância no Reino Unido.

O porta-voz da realeza explicou que a princesa foi mantida atualizada sobre o assunto desde a cirurgia no abdômen. Sites britânicos desconfiaram que o procedimento com Kate poderia ter dado errado.

Além disso, o hospital particular, no qual a princesa foi submetida a uma cirurgia, está passando por uma investigação interna, pois três funcionários teriam violado a privacidade da paciente, tendo acesso aos registros médicos de Kate, vazando as informações pouco depois do internamento.