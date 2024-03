SUMIÇO

Kate Middleton não comparecerá em desfile tradicional pela primeira vez desde 2016

Com diversos rumores sobre o sumiço de Kate Middleton, a princesa não estará presente no desfile anual do Dia de São Patrício da Guarda Irlandesa no Mons Barracks, em Hampshire. É a primeira vez que ela não comparecerá no evento desde 2016. O príncipe William, seu marido, também não vai estar presente na comemoração. A informação é do jornal O Globo.