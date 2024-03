MISTÉRIO REAL

Harry e Meghan falam sobre mistério de Kate Middleton em foto

O duque e a duquesa de Sussex se pronunciaram pela primeira vez sobre o "sumiço" da princesa Kate Middleton

Publicado em 15 de março de 2024 às 06:54

Príncipe Harry e Meghan Markle farão podcast juntos no Spotify Crédito: (Divulgação)

Nos últimos dias surgiram várias polêmicas a respeito do sumiço da princesa Kate Middleton dos tabloides e compromissos reais. Fato que acabou respingando no Príncipe Harry e Meghan Markle, que tiveram que se manifestar sobre o mistério da edição da foto de Dia das Mães da princesa ao lado de George, Louis e Charlotte, seus filhos com o príncipe William.

A imagem foi divulgada pela Família Real e repassada às principais agências de notícias, que horas depois excluíram a foto de seus catálogos indicando manipulação da imagem.

O site Page Six reportou que uma fonte, supostamente íntima do casal, disse que o erro na edição da foto “não é um erro que Meghan cometeria”, porque “ela tem um olhar aguçado e uma atenção bizarra aos detalhes”.

“Se Harry e Meghan tivessem passado pelo mesmo problema, teriam sido aniquilados. As mesmas regras não se aplicam a ambos os casais”, afirmou a tal fonte.

Com isso, veículos britânicos, como o The Daily Mail e The Sun, chamaram o casal Harry e Meghan, que deixaram suas posições na Família Real e vivem nos Estados Unidos desde 2020, de hipócritas. Pois eles também editaram uma foto de quando Meghan Markle estava grávida da segunda filha do casal, Lilibet.

Com toda confusão em torno da foto, o duque e a duquesa de Sussex, em um comunicado da Fundação Archwell enviado para o jornal Newsweek, negaram qualquer envolvimento com a situação.