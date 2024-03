VEJA

Kate Middleton reaparece em vídeo fazendo compras com príncipe William, diz site

'Desaparecimento' da princesa estava envolto em teorias

Publicado em 18 de março de 2024 às 18:11

Kate ao lado de William Crédito: TMZ

Em meio a muita especulação sobre o seu paradeiro e estado de saúde, a princesa de Gales, Kate Middleton, foi vista fazendo compras com o príncipe William. Em vídeo divulgado nesta segunda-feira (18) pelo canal americano TMZ, ela aparece ao lado do marido saindo de uma loja.

De acordo com o site, o vídeo foi gravado no sábado (16) por uma pessoa que viu o casal do lado de fora do estabelecimento, que fica próximo à residência real de Windsor, em Londres. A reportagem afirma que Kate parecia "feliz, relaxada e saudável", indo de encontro aos rumores que apontavam que ela estaria com problemas de saúde. William e Kate não estavam acompanhados dos três filhos e deixaram o local andando.

"Notei um casal escolhendo pães e a mulher virou o rosto e senti como se já tivesse visto aquele rosto antes. Era familiar. Eu o conhecia de algum lugar", disse Nelson Silva, uma testemunha que viu os dois caminhando para fora do mercado. Ele acrescentou: "Fui para o meu carro e quando eles saíram da loja eu simplesmente os filmei. Acho que eles saíram por um portão do terreno. Eles simplesmente desapareceram e eu não vi nenhum carro. Eu só queria para compartilhar com minha família imagens e mostrar o quão normais eles eram", declarou.

Esta foi a primeira vez que Kate Middleton foi vista publicamente. Ela havia desaparecido dos holofotes, gerando uma série de rumores sobre seu real estado de saúde. Antes desta aparição, a princesa de Gales foi vista em público pela última vez no dia 25 de dezembro, em uma missa na Escócia. Já no dia 16 de janeiro, Kate passou por uma "cirurgia abdominal planejada" em Londres.

Um dia depois, o Palácio de Buckingham anunciou que a operação foi bem-sucedida. No entanto, nunca mais a princesa apareceu novamente para os súditos. O sumiço da esposa de William, no entanto, começou a gerar diversos rumores, que se intensificaram após a família real postar um foto da princesa com os filhos, George, Louis e Charlotte, montada no Photoshop.