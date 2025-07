TAXAÇÃO

Trump impõe tarifa de 35% sobre importações do Canadá a partir de 1º de agosto

País vizinho manteria relações comerciais "desiguais" com os EUA, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (10) uma alíquota tarifária de 35% sobre o Canadá, seguindo a linha de outras cartas já enviadas de que o país vizinho mantêm relações comerciais "desiguais" com os EUA. As novas tarifas entram em vigor em 1º de agosto. >

No documento publicado na Truth Social, o presidente pontua que já impôs tarifas à Ottawa para lidar com a crise do fentanil, causada, em parte, "pelo fracasso do Canadá em impedir a entrada de drogas em nosso país" e que a nação vizinha, em vez de trabalhar com os EUA, retaliou com suas próprias tarifas.>