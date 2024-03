MAIS POLÊMICA

Hospital que operou Kate pode ser multado em R$ 108 milhões; entenda

“Todos na The London Clinic estão perfeitamente conscientes dos nossos deveres individuais, profissionais, éticos e legais no que diz respeito à confidencialidade do paciente. Temos enorme orgulho do excelente cuidado e discrição que pretendemos oferecer a todos os nossos pacientes que confiam em nós todos os dias. Temos sistemas implementados para monitorar a gestão das informações dos pacientes e, no caso de qualquer violação, serão tomadas todas as medidas investigativas, regulamentares e disciplinares apropriadas. Não há lugar em nosso hospital para aqueles que violam intencionalmente a confiança de qualquer um de nossos pacientes ou colegas", disse Al Russell, o CEO da The London Clinic.