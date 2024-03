REALEZA BRITÂNICA

Amiga de Kate Middletlon se pronuncia sobre rumores de traição com príncipe William

Após a chuva de especulações em torno da família real nas últimas semanas, com o possível sumiço de Kate Middletlon e rumores de traição do príncipe William, com uma antiga amiga da esposa, Lady Rose Hanbury, o site Business Insider procurou os envolvidos para esclarecer o boatos.

Kate Middleton, foi vista fazendo compras com o príncipe William. Em vídeo divulgado nesta segunda-feira (18) pelo canal americano TMZ, ela aparece ao lado do marido saindo de uma loja. De acordo com o site, o vídeo foi gravado no sábado (16) por uma pessoa que viu o casal do lado de fora do estabelecimento.