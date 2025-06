QUEDA DE AERONAVE

Caixa-preta de avião da Air India que caiu logo após decolagem é encontrada

Expectativa é que equipamento ajude a identificar causas do acidente, que deixou mais de 240 mortos

Carol Neves

Publicado em 13 de junho de 2025 às 11:16

Avião da Air India caiu logo após decolagem Crédito: Reprodução

As autoridades indianas confirmaram a localização de uma das duas caixas-pretas do avião da Air India que caiu nesta quinta-feira (12), matando 241 das 242 pessoas a bordo. Equipes seguem vasculhando os destroços na tentativa de esclarecer as causas do acidente. O único sobrevivente da tragédia foi um homem de 40 anos que escapou pela saída de emergência.>

Com uma das caixas-pretas já localizada, investigadores esperam avançar na análise das causas do acidente. As gravações de áudio da cabine e os dados técnicos do voo devem ser cruciais para entender por que o Boeing perdeu sustentação logo após a decolagem. As buscas pela segunda caixa-preta continuam.>

O voo comercial, operado por um Boeing 787-8 Dreamliner com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, havia decolado do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, no início da tarde, horário local. Segundo a plataforma de rastreamento FlightRadar24, a aeronave perdeu comunicação poucos segundos após a decolagem, quando voava a cerca de 190 metros do solo.>

Instantes depois, o avião caiu sobre uma área residencial próxima ao aeroporto. Imagens captadas por moradores e câmeras de segurança mostram o momento em que o Boeing perde sustentação, começa a cair e, em seguida, explode, levantando uma imensa bola de fogo visível a grande distância. Segundo autoridades de aviação indianas, o avião tinha 12 anos de uso.>

A bordo estavam 242 pessoas, 232 passageiros e dez tripulantes. A maioria dos passageiros era de nacionalidade indiana (169), mas também havia 53 britânicos, sete portugueses, um canadense e outras nacionalidades. Entre as vítimas está um ex-secretário do estado indiano de Gujarat, conforme reportado pelo jornal India Today.>