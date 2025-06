PREJUÍZO

Vídeo: homem quebra cadeira de cristais Swarovski ao tentar tirar foto em museu

Fato foi divulgado pela própria instituição, para alertar os visitantes

Ao ver uma cadeira revestida com centenas de cristais Swarovski, o que você faria? Uma mulher fingiu sentar no objeto, para capturar a curiosidade do momento. O acompanhante dela quis fazer a mesma coisa, mas... Acabou se desequilibrando e destruindo a cadeira. Detalhe: ela estava exposta em um museu italiano. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança e divulgada pela própria instituição, para alertar os visitantes. Isso não se faz.>