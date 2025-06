MILAGRE

Sobrevivente de queda de avião na Índia escapou pela porta de emergência: 'Não sei como'

Britânico de 40 anos foi único sobrevivente de dentro da aeronave

Carol Neves

Publicado em 13 de junho de 2025 às 08:28

Vishwas Kumar Ramesh Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos, identificado como Viswash Kumar Ramesh, tornou-se o único sobrevivente conhecido do voo da Air India que caiu no oeste da Índia nesta quinta-feira (12), deixando mais de 240 mortos. O britânico, que estava sentado próximo a uma saída de emergência, conseguiu escapar por ela da aeronave em chamas e foi hospitalizado com ferimentos. >

Em entrevista ao Hindustan Times, Viswash descreveu os momentos de terror após o acidente: "Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Fiquei com medo. Me levantei e corri. Havia pedaços do avião por todo lado. Alguém me segurou, me colocou em uma ambulância e me trouxe ao hospital". >

Segundo a polícia local, ele ocupava a poltrona 11A, próxima à saída de emergência. "Ele estava perto da saída de emergência e conseguiu escapar pulando pela porta", afirmou a policial Vidhi Chaudhary, em Ahmedabad. Ainda não está claro se ele saltou antes ou depois do impacto. >

O voo, que seguia para Londres, caiu minutos após a decolagem, atingindo um alojamento de uma faculdade de medicina em uma área residencial. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um homem com roupas ensanguentadas sendo auxiliado por socorristas. No vídeo, ele responde a perguntas sobre os outros passageiros: "Estão todos lá dentro". >

Nayan Kumar Ramesh, irmão de Viswash, contou à imprensa britânica que o sobrevivente havia acabado de falar com o pai por telefone, minutos antes do acidente, informando que o voo decolaria em breve. Pouco depois, o pai recebeu uma ligação em vídeo do filho, já após a queda. >

Viswash, que tem cidadania britânica, viajava com o irmão Ajay, cujo paradeiro ainda é desconhecido. Um primo da família, em entrevista à BBC, afirmou: "Ele só disse que estava bem, nada mais". A família aguarda notícias sobre Ajay. "Estamos mal. Todos muito abalados", desabafou o parente. Os irmãos estavam na Índia visitando familiares.>