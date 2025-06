SUSTO

Após tragédia, avião da Air India recebe ameaça de bomba e faz pouso de emergência

156 pessoas a bordo foram evacuadas seguindo o protocolo de urgência

Um avião da Air India, que fazia um voo de Phuket, na Tailândia, em direção a Nova Déli, na Índia, recebeu uma ameaça de bomba durante o voo, nesta sexta-feira (13), e precisou fazer um pouso de emergência em uma ilha tailandesa. As informações foram confirmadas pela Airports of Thailand (AOT), um dia após a tragédia com outra aeronave da companhia, que matou mais de 260 pessoas. >