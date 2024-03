ATO OBSCENO

Homem abaixa as calças para radar e cena fica registrada em multa por alta velocidade

Um passageiro de um veículo multado por alta velocidade abaixou as calças e mostrou as partes íntimas em direção à fiscalização na Avenida Prestes Maia, em Campinas (SP). O momento foi registrado por um radar. As informações são do g1.