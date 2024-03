VIAGEM

'Mistura de Brasil com Egito': Scheila Carvalho relembra coreografia icônica em frente às Pirâmides de Gizé

Dançarina relembrou a época do Tchan

Publicado em 29 de março de 2024 às 08:07

A dançarina e influenciadora digital Scheila Carvalho, de 50 anos, compartilhou, nesta quinta-feira (28)um vídeo em clima de TBT dançando diante das Pirâmides de Gizé, no Egito.

E eterna morena do É O Tchan relembrou o momento em que realizou um sonho de fazer a coreografia icônica de Ralando o Tchan, sucesso do grupo, no país que é referenciado na canção.

"Essa é a mistura do Brasil com Egito. Quem está preparado para 'ralar o tchan' com a gente no final de semana?", escreveu ela, referindo-se a um trecho da canção.