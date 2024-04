ESTRATÉGIA

Pitel diz que Davi é o melhor jogador do BBB24: ‘Foi estudado para ganhar, fez o que se pede’

Publicado em 3 de abril de 2024 às 16:07

Davi e Pitel Crédito: Reprodução / Globoplay

A alagoana Giovanna Pitel se despediu do BBB24 e, após a saída do reality, concedeu uma série de entrevistas para a Rede Globo. Em uma dessas, a finalistas foi perguntada sobre quem considera o melhor jogador do programa e ela não titubeou em responder que é Davi Brito, o baiano motorista de aplicativo. “De verdade? O Davi. Ele foi estudado para ganhar e fez direitinho o que se pede para cair nas graças do público. Ele é um ótimo jogador”, disse.

A ex-participante disse, no entanto, que Davi lhe incomodava. Para ela, o fato de ele dizer que não conhecia nada de Big Brother não lhe convenceu. “Ele age direitinho como quem assistiu a todas as edições, da primeira até a última. Me incomoda, porque não parece natural também. Vocês podem achar natural, mas eu não sinto isso e eu só posso falar como eu me sinto”, completa.

A sister disse, ainda, que não se arrependeu de ter escolhido se aliar a quem se aliou e que não conseguiria manter um posicionamento diferente, mesmo percebendo que seus aliados não estavam entre os preferidos do público.