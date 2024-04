VIRADA?

Torcida do Santos faz mutirão para eliminar Davi do BBB 24; entenda

Fama de 'pé frio' de Bin Laden está assustando santistas

Publicado em 3 de abril de 2024 às 17:39

Bin Laden é santista Crédito: Reprodução

O paredão entre Davi e Bin Laden no BBB 24 parecia favas contadas, mas a torcida do Santos está disposta a reverter a lógica e impulsionar o cantor. Isso porque o artista, que é santista, tem fama de pé frio. O temor dos alvinegros é que Bin prestigie a final do Paulistão contra o Palmeiras, no domingo (7).

Nas redes sociais, influencers alvinegros estão se organizando para eliminar o baiano. O jornalista Felipe Noronha, dono de canal com 100 mil seguidores no YouTube, puxou o mutirão "Eu 'Bin' de Santos", referência ao seu canal "Eu Vim de Santos".

"Meta: manter o Bin na casa, pois, com ele fora, a gente estava mal. Com ele lá, estamos na final. Vamos evitar que ele veja a decisão", suplicou o comunicador no X, antigo Twitter, recomendando voto em Davi.

⚪️⚫️MUTIRÃO EU BIN DE SANTOS ⚪️⚫️



❌ O voto é para SAIR, votem no DAVI



? META: MANTER O BIN NA CASA POIS COM ELE FORA A GENTE TAVA MAL E COM ELE LÁ A GENTE TÁ NA FINAL VAMOS EVITAR QUE ELE VEJA A DECISÃO



? https://t.co/rJMriS5RTU — FG Noronha (@fgnoronha) April 3, 2024

Já o perfil Santos Masinha, de 92 mil seguidores, mostra-se preocupado. "O MC Bin Laden não pode ser eliminado do BBB.

O Santos começou a jogar bem só quando ele entrou naquela casa. Aposto que quando ele sair vai virar uma desgraça de novo", lamentou.

Outros perfis com milhares de seguidores também convocaram a torcida para agir em prol do funkeiro supostamente azarado. Além de tudo, Davi já se declarou palmeirense no reality.

O esforço, porém, deve ser em vão. Se o Santos tem quase 7 milhões de torcedores, a massa em prol de Davi é ainda maior, apontam enquetes como a do Uol, que dá 73% dos mais de 800 mil votos para o paulista.