SINCERIDADE

'Infantil', dispara Pitel sobre comportamento de Bia no BBB 24

Ex-sister conversou com Ana Maria Braga nesta quarta (3)

A ex-sister Giovana Pitel foi a convidada do Mais você nesta quarta-feira (3) após a eliminação do BBB 24. A assistente social conversou sobre a vivência na casa e destacou o comportamento dos brothers.

Pitel sobre a Bia: “Com certeza ela gosta do embate né, porque o embate é a certeza que a câmera está em você.” pic.twitter.com/VGharI4EK7

Ainda na conversa, Ana Maria questionou se as coisas que Bia faz no programa, principalmente no ao vivo, seriam para buscar o objetivo dela na casa, e Pitel alfinetou a sister.