MOSTRANDO QUASE TUDO

Junior, irmão de Sandy, aparece completamente nu em foto

A manhã desta quarta-feira (3) começou com uma foto de Junior Lima, irmão de Sandy, com o corpo completamente nu. Muitos se questionaram se o clique foi vazado ou foi proposital.

O clipe tem lançamento previsto para o dia 11 de abril, às 12h, e faz parte do álbum "Solo-Volume 2", do cantor, que vai completar 40 anos.

Nas redes sociais, Junior compartilhou um pré-save com algumas cenas da gravação, além de mostrar outras surpresas que ele preparou para os fãs, como roteiro do clipe, trecho da canção e vazar mais cenas da gravação.

A foto "vazada" na banheira fez com que os seguidores recordassem de uma cena antiga do cantor, a da banheira com macarrão. As piadas circularam nas redes sociais, e os internautas lembraram que o clique aconteceu em 1990, quando Junior posou nu.