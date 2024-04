ADIADO

Show de Jão que aconteceria antes de final do baiano é remarcado para agosto

O show do cantor Jão, que estava marcado para acontecer na Arena Fonte Nova neste sábado (6), foi remarcado para o dia 24 de Agosto. A data da turnê do artista em Salvador sofreu alteração pela proximidade com a final do Campeonato Baiano, que vai acontecer no domingo (7).