AGRO

Bahia Farm Show 2024 será lançada na próxima quinta-feira (4) em Luís Eduardo Magalhães

A organização da Bahia Farm Show, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola e negócios do Brasil, apresentará nesta quinta-feira (4), às 19h, o tema e as novidades da próxima edição da feira para os jornalistas e convidados. O evento terá o formato de coletiva de imprensa e acontecerá presencialmente dentro do Complexo da Bahia Farm Show, no auditório da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com transmissão ao vivo no canal da entidade no Youtube.