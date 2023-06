Novo recorde: Bahia Farm Show totaliza R$ 8,2 bilhões em negócios fechados

. Crédito: Divulgação

Encerrada no sábado (10), a 17ª edição da Bahia Farm Show contabilizou um total de R$ 8,249 bilhões em negócios fechados e a visita de 100.262 pessoas durante os cinco dias da feira agrícola. Empresas dos setores de armazenamento e estoque de grãos, irrigação, energia solar e insumos impulsionaram as vendas. A queda acentuada do preço global das commodities motivou maior investimento em setores que buscam proteger o produto da oscilação do mercado e garantir maior sustentabilidade ao negócio.

O aporte de R$ 2 bilhões de crédito em linha atrelada ao dólar, lançada pouco antes da Bahia Farm Show, e o número inédito de 412 expositores, ante os 360 da última edição, possibilitou que a feira atingisse um volume recorde de negócios, superando os R$ 7,9 bi do ano passado.

Apesar da cautela em investir de forma mais robusta, em função da queda dos preços no mercado agrícola, o presidente da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi, acredita que o produtor rural é acima de tudo um obstinado, ao continuar acreditando na terra e no seu negócio, independente de quaisquer fatores externos, sejam econômicos ou políticos.

“Mais uma vez os agricultores prestigiaram a Bahia Farm. As empresas puderam apresentar o que há de melhor em tecnologia para as próximas safras, com o objetivo de tornar as lavouras ainda mais produtivas e sustentáveis. O agricultor agiu com estratégia, diante da conjuntura, investindo em equipamentos de armazenamento, irrigação e em tecnologia de insumos para plantar com foco em produtividade e maior ganho de rendimento. Ficamos extremamente felizes em conseguir proporcionar em um só lugar as condições para que o agricultor tome a melhor decisão fomentando o desenvolvimento do seu negócio e de todo o setor produtivo”, afirma.

De olho na próxima edição, a Bahia Farm Show vislumbra mais crescimento diante do interesse de 158 novas empresas já na fila para expor as suas tecnologias, serviços e produtos na feira agrícola. “Mal encerramos essa edição, e já estamos pensando na próxima. Deveremos aumentar a área do complexo para melhor atender expositores e receber os visitantes. Crescemos cerca de 50% nas duas últimas edições, e vamos continuar avançando”, afirma Odacil Ranzi.

Independente dos números e dos resultados, o vice-presidente Bahia Farm, Moisés Schmidt, parabeniza a diretoria, funcionários e colaboradores da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), entidade organizadora da feira, por manter o nível de excelência do evento.

“Fizemos uma feira organizada, com uma estrutura cada vez mais bonita e com empresas expositoras que acreditaram e apostaram mais uma vez no evento com estandes que atraíram e surpreenderam o público visitante. A Bahia Farm Show é um espaço destinado para todos, não somente para os produtores comprarem, mas para conhecerem as modernas tecnologias, participar das palestras e debates que influenciam em seu negócio, se relacionar com os expositores, trazer a família e amigos. É uma feira aberta para todos conhecerem, de verdade, o setor agrícola”, reforça.