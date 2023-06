Em área recorde, Bahia Farm deve ultrapassar os 100 mil visitantes este ano

Segundo o representante do agro na região Oeste da Bahia, desde 2019, a área de exposição cresceu quase 50%, passando de 149 mil metros quadrados (m²) para 222 mil em sua edição atual. Com este crescimento, o evento abrigou mais de 400 expositores, porém outros 150 ficaram na lista de espera. "Tivemos muitas empresas querendo entrar na feira e um número muito grande de solicitações por mais espaços daquelas que já estão conosco", explicou.

Em relação ao volume de negócios, ele ponderou que as questões relacionadas à queda nos preços das commodities internacionais são vistas com naturalidade pelo produtor rural. "O nosso horizonte não é de imediatismo. Este ano os preços estão baixos, mas no ano passado estavam altos e logo vão se recuperar", projeta. "Nosso olhar não pode se voltar para o momento, precisamos modernizar os equipamentos, então não posso cravar um número de negócios fechados hoje, não sei se serão R$ 5 bilhões, ou sete, ou oito, ou nove. Tivemos um recorde no ano passado de R$ 7,9 bilhões e este recorde mais cedo ou mais tarde será batido", apostou.