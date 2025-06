EMPREGOS E SOLUÇÕES

Exército abre editais com 171 vagas

Carreira Militar - Os certames são voltados para Capelães, profissionais de saúde e quadro geral

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de junho de 2025 às 06:00

As carreiras militares atraem os jovens que desejam oportunidades sólidas Crédito: Shutterstock

O Exército Brasileiro publicou novos editais voltados para a formação de Oficiais, nas áreas do Quadro Complementar (CFO-QC), Capelãos Militares (CFO/QCM) e Serviço de Saúde (CFO/S/Sau). >

Ao todo, são 171 oportunidades distribuídas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. >

São 63 vagas para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar, distribuídas entre diferentes áreas. Os interessados precisam ter idade máxima de 32 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula (2026). >

Os candidatos deverão cumprir requisitos gerais do Exército e requisitos de formação superior na área de atuação do Quadro Complementar, que são Administração; Ciências Contábeis; Comunicação Social (Jornalismo); Direito; Economia; Enfermagem; Estatística; Informática; Psicologia; Pedagogia; Veterinária; Magistério (em Biologia; Geografia; História; Inglês; Matemática; Português; Química; Física). >

O Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Capelães Militares conta com três vagas destinadas aos cargos de Padre Católico Apostólico Romano e Pastor Evangélico, ambos exigindo formação superior em Teologia e outros requisitos específicos do Exército. >

Os candidatos precisam ter idade mínima de 30 anos e máxima de 40 anos, completados até a data do término do Curso. Os detalhes das exigências para essas oportunidades estão disponíveis na íntegra do edital. >

Saúde >

Já o Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde oferece 105 vagas distribuídas entre os Cursos de Formação de Oficiais Médicos (CFO Med), Formação de Oficiais Farmacêuticos (CFO Farm) e Curso de Formação de Oficiais Dentistas (CFO Dent). As vagas exigem nível superior na área e idade máxima até a matrícula em 2026: 32 anos para Medicina sem especialidade, Odontologia e Farmácia, e 34 anos para Medicina com especialidade. >

Os médicos precisam ter as seguintes especialidades (Anestesiologia; Cirurgia de Cabeça e Pescoço; Cirurgia Geral; Cirurgia de Mão; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia Vascular; Clínica Médica; Endocrinologia; Endoscopia Digestiva; Geriatria; Ginecologia e Obstetrícia; Infectologia; Mastologia; Medicina da Família – Saúde da Família; Nefrologia; Oftalmologia; Ortopedia/Traumatologia (Cirurgia de joelho; cirurgia de ombro); Otorrinolaringologia; Pediatria; Pneumologia; Proctologia; Radiologia; Reumatologia; Urologia; Clínico geral). Farmacêutico - Farmácia. Dentista (Cirurgia e Traumatologia Buco-Máxilo-Facial; Dentística Restauradora; Endodontia). >

O professor Marcus Vinicius Mendes, conhecido como professor Marcão, do Curso Impacto, lembra que as carreiras militares sempre atraem os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. “Além de um salário, relativamente bom, tem o plano de carreira e esses fatores pesam muito na hora da decisão dos concurseiros”, afirma. >

Dicas >

O professor Marcão lembra que a Vunesp será a banca responsável pela elaboração da prova do CFO exército 2026 . “É uma banca bastante experiente em seleções públicas, em especial nas carreiras militares, que tem como características fazer um processo bem elaborado, que tem como consequência selecionar os candidatos mais preparados”, completa. >

Com uma vasta experiência na preparação de candidatos, ele ressalta que para garantir bons resultados, o primeiro passo é ler o edital detalhadamente, especialmente no conteúdo programático, estudando os conteúdos previstos no cronograma e resolvendo questões de provas anteriores da banca examinadora. "Esse é o caminho para o sucesso no certame", garante. >