ACIDENTE

Técnica de enfermagem morre após carro cair em área de mata no sul da Bahia

Vítima foi identificada como Rafaela Tereza da Silva Ramos

Uma técnica de enfermagem identificada como Rafaela Tereza da Silva Ramos morreu após o carro onde estava sair da pista e cair em uma área de mata em São José da Vitória, no sul da Bahia, na manhã deste domingo (15). Uma outra pessoa ficou ferida. >

De acordo com informações para a TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia na região, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o acidente aconteceu em um trecho da BR-101. >

O corpo de Rafaela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região. O sobrevivente foi encaminhado para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, também no sul da Bahia. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.>