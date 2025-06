TRAGÉDIA EM FAMÍLIA

Pai, mãe e filha morrem após jantar de Dia dos Namorados

Eles estavam juntos há 14 anos e tinham acabado de se casar

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de junho de 2025 às 14:28

Pai, mãe e filha morrem após jantar de Dia dos Namorados Crédito: Reprodução

Um casal morreu em um acidente na PR-897, em Marialva, no norte do Paraná, após voltar de um jantar de Dia dos Namorados. Andressa Feliciano, 27 anos, Maycon Lennon, 34, e a filha deles, Eloísa Feliciano Gimenes, 8, foram sepultados na manhã deste sábado (14), no cemitério municipal de Mandaguari. Eles estavam juntos há 14 anos e tinham acabado de se casar. Segundo a prima de Maycon, Amanda Gimenes, quando o acidente aconteceu, o casal e a filha estavam retornando da comemoração em Maringá e iam para Mandaguari, onde moravam. A morte da família gerou bastante comoção na cidade. O sepultamento reuniu diversos amigos e familiares, que prestaram a última homenagem a Maycon, Andressa e Eloísa. As informações são do G1 PR. >

O pai estava dirigindo, com mãe e filha como passageiras. Eles morreram no local e os corpos foram recolhidos pela Polícia Científica de Maringá. O motorista da van foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado a um hospital. A identidade dele não foi divulgada. A Polícia Civil (PC-PR) investiga a causa do acidente. "Um dos sonhos da Andressa era casar. Apesar de muito tempo juntos, isso ainda não tinha acontecido, até que eles se casaram no dia 17 de abril deste ano. Hoje é domingo, dia de irmos na vó e almoçarmos todos juntos, como a gente costumava, mas eles não vão estar lá. Essa é a maior tristeza que já passamos na nossa vida", relembrou a prima, em entrevista ao G1 PR. >