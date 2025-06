ATAQUE

Bombeiro morre após ser picado por aranha-marrom

Ele foi atingido pela aranha-marrom ao colocar a luva para fazer um trabalho no jardim de sua casa

O bombeiro comunitário de Santa Catarina, João Paulo Floriani, 44 anos, morreu após ter sido picado por uma aranha-marrom. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ele foi atingido pela aranha-marrom ao colocar a luva para fazer um trabalho no jardim de sua casa e estava internado desde o mês passado devido à picada. Floriani fez o curso de bombeiro comunitário em 2016 e desde então atuava no município de Itapema. O bombeiro comunitário é uma pessoa que se voluntaria a colaborar em situações de emergência quando solicitado, como combate a incêndios e atendimento pré-hospitalar. As informações são do Portal UOL.>