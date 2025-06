DEU RUIM

App do Banco do Brasil apresenta instabilidade neste domingo e deixa clientes em apuros

Ainda não há previsão oficial para a normalização completa dos serviços

Teve casal que foi ao supermercado, descobriu só na hora de pagar a conta que o aplicativo do Banco do Brasil estava com problemas e não conseguiu levar as compras para casa. Teve quem precisou fazer pix, viu a transação dar erro e mesmo assim o dinheiro ser tirado da conta... Os clientes do Banco do Brasil estão tendo dor de cabeça neste domingo (15), quando o aplicativo da instituição apresenta instabilidades. Os problemas começaram a ser constatados pela manhã e, até o momento, ainda não foram resolvidos. Usuários usaram a página oficial do banco, nas redes sociais, para relatar as dificuldades para acessar o serviço e realizar operações básicas. >