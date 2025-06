DIVERGÊNCIA

Líderes do MST acusam governo federal de inflar números de novos assentamentos

Segundo eles, o ministro Paulo Teixeira tem anunciado como terras entregues áreas que não foram desapropriadas pela Justiça

Monique Lobo

Publicado em 15 de junho de 2025 às 15:23

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) acusam o governo federal, através do Ministério de Desenvolvimento Agrário, de inflar números de novos assentamentos e afirmam que os dados divulgados não refletem a realidade. As informações são da Folha. >

De acordo com a denúncia, a gestão do ministro Paulo Teixeira tem anunciado como terras entregues áreas que não foram desapropriadas pela Justiça. Ainda segundo os representantes do movimento, esses anúncios têm servido apenas para a divulgação do ministério, sem impactar realmente a vida dos acampados.>

A pasta, por sua vez, afirmou à Folha que trabalha com transparência inédita e que divulga como entregues as áreas em relação às quais já houve análise técnica e empenho de recursos para desapropriação. >

Sem diálogo>

A cúpula do MST rompeu o diálogo com o ministro Paulo Teixeira, filiado ao PT, e pede sua substituição, segundo informações da Folha. >

Eles alegam ineficiência do atual ministro, especialmente no caso do Acampamento Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais. >