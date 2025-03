NOVELA

Governo federal assumirá BRs 324 e 116 só em 15 de maio; veja como fica o pedágio

O prazo inicial de encerramento do contrato era 31 de março

Recentemente, a concessionária ViaBahia, que administra as rodovias, já havia informado que continuaria prestando os serviços depois do dia 31 de março, porque a multa contratual de saída da empresa ainda não havia sido paga pelo governo federal.>

Em comunicado ao mercado, a empresa disse que entregará a concessão "em uma data posterior àquela indicada no último fato relevante, a despeito de a Companhia ter envidado seus melhores esforços para possibilitar a celebração do Aditivo no prazo previamente informado, tendo em vista a necessidade, por parte das autoridades governamentais relevantes, de maior prazo para a conclusão dos procedimentos necessários para a celebração do Aditivo".>