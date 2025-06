SEITA?

Ex-seguidores denunciam guru Alquimista por manipulação, abusos e exploração financeira

Líder de escola esotérica em São Paulo é acusado de criar seita com promessas de autocura

Acusações graves de estelionato, lesão corporal, assédio, abuso de incapaz e charlatanismo recaem sobre Alcides Melhado, 65 anos, conhecido por seus seguidores como “o Alquimista”. Ele comanda a Escola de Alquimia Arte do Equilíbrio, localizada na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, e enfrenta ações judiciais movidas por ex-discípulos e ex-funcionários. As denúncias indicam um sistema de controle emocional, físico e financeiro típico de seitas, segundo especialistas consultados. O caso foi divulgado em reportagem do Uol.>