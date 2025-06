ESTÉTICA

Profissão de trancista é oficialmente reconhecida na Classificação Brasileira de Ocupações

Milhares de profissionais atuam com a arte das tranças em todo o país

A profissão de trancista foi incluída na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob o código 5161-65. A medida do governo federal representa um marco para o reconhecimento do trabalho de milhares de profissionais que atuam com a arte das tranças em todo o país, fortalecendo a valorização da estética afro-brasileira e promovendo a inclusão produtiva de trabalhadoras, em sua maioria mulheres negras. >