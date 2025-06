VAI VINGAR?

Oh Polêmico ou Oh Abençoado? Cantor baiano quer deixar pagode e seguir carreira gospel

Ele disse estar “deixando os desenhos temporários” após colega migrar para música evangélica

O cantor baiano Davisson Nascimento, mais conhecido como Oh Polêmico, surpreendeu os fãs ao afirmar que está considerando deixar o pagode para seguir carreira na música gospel. A declaração foi feita nesta quinta-feira (5), nos comentários de uma publicação no Instagram, em que o cantor Dr Jonn anunciava sua despedida dos palcos para se dedicar ao mercado evangélico. “Caminho certo irmão. Estou chegando também. Já já estou deixando os desenhos temporários”, escreveu Oh Polêmico, sugerindo que sua mudança também pode estar próxima.>