JOGARIA?

Jogo que usa o Google Maps vira sucesso e distribui até R$ 560 mil em prêmios

Aplicativo que viralizou durante a pandemia desafia jogadores a descobrirem locais do mundo com base em imagens do Street View

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2025 às 17:13

GeoGuessr Crédito: Reprodução

O jogo GeoGuessr, que desafia jogadores a adivinhar localizações ao redor do mundo com base em imagens do Street View, se tornou um dos aplicativos mais populares da internet. Criado em 2013 por um desenvolvedor sueco, o game viralizou especialmente durante a pandemia e hoje conta com cenário competitivo internacional, com premiações que chegam a R$ 560 mil.>

GeoGuessr 1 de 7

Na edição mais recente da competição oficial do jogo, foram distribuídos US\$ 100 mil aos participantes com melhor desempenho. O objetivo do GeoGuessr é identificar com precisão onde determinada imagem foi capturada, usando pistas como placas, vegetação, arquitetura e idiomas.>

O funcionamento lembra uma navegação pelo Google Street View. O jogador pode girar a câmera em 360 graus, “caminhar” pelas ruas do local apresentado e, a partir dessas pistas, indicar a localização exata. Quanto mais rápido e preciso o palpite, maior a pontuação.>

GeoGuessr ganhou ainda mais visibilidade recentemente ao ser utilizado por internautas para descobrir o paradeiro da deputada federal Carla Zambelli, que deixou o Brasil após ter prisão decretada. Em vídeo publicado por ela, usuários experientes no jogo conseguiram identificar o local exato em que ela estava nos Estados Unidos.>