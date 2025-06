PUNIÇÃO?

Marcello Antony diz que teve 'carreira enterrada' após recusar fazer novela da Globo e 'ferir egos'

Ator disse que sofreu punição por não optar por atuar em obra de horário nobre

Em entrevista à coluna Gente, da revista Veja, Antony relembrou que recebeu, na época, dois convites simultâneos: um para atuar em A Favorita, de João Emanuel Carneiro, no horário das 21h, e outro para o remake de Ciranda de Pedra, novela das 18h. Preferiu o segundo.>

“Fui numa reunião com o Mário Lúcio Vaz e pedi para fazer a novela das seis. E ele: ‘Marcelo, estou há não sei quantos anos na Globo. Você é o primeiro que me pede para fazer novela das seis e não das oito’. Aí ele liberou”, contou.>

Segundo Antony, a decisão teve um custo alto na carreira: “A partir daquele momento me vetaram de tudo. Os egos lá dentro enterraram qualquer possibilidade de convites futuros com eles.”>

Mesmo afastado da dramaturgia brasileira, o ator não descarta um retorno, mas diz que aceitaria apenas um papel que o tirasse da zona de conforto. “Acho difícil, porque as coisas mudaram. Bom, primeiro, dependo de convite, né? […] Só se fosse muito desafiador. Sou movido pelo desafio. Se for desafiador, a gente até abdica de algumas coisas. Virou uma chave.”>

Atualmente, Marcello Antony vive em Cascais, região metropolitana de Lisboa, e trabalha como corretor de imóveis de luxo. Ele é contratado pela The Agency, empresa que inspirou o reality Buying Beverly Hills, da Netflix.>

Apesar da mudança de profissão, o ator afirma que ainda é reconhecido nas ruas, inclusive por estrangeiros, graças ao sucesso de novelas como Senhora do Destino, Mulheres Apaixonadas e Terra Nostra. “É direto isso. Moro em Cascais, é tipo filial do Rio de Janeiro. Toda hora alguém me para.”>