VÍDEO: César Tralli se declara para Renata Lo Prete e beija testa da jornalista em público

Jornalistas participaram juntos do evento Rio2C e defenderam a credibilidade do jornalismo profissional

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2025 às 16:19

Renata Lo Prete e César Tralli Crédito: Reprodução

O jornalista César Tralli, âncora do Jornal Hoje, publicou um vídeo ao lado de Renata Lo Prete, titular do Jornal da Globo, e declarou publicamente sua admiração pela colega durante o evento Rio2C, realizado entre os dias 31 de maio e 1º de junho, no Rio de Janeiro.>

“Estou aqui com a Renata Lo Prete, ser humano e jornalista que alimento profunda admiração”, afirmou Tralli no vídeo, que foi compartilhado em seu perfil oficial no Instagram. Ele e Lo Prete participaram de um painel sobre jornalismo e credibilidade, dentro da programação do evento que reúne nomes da indústria criativa e do audiovisual.>

“A gente está aqui na Rio2C participando desse momento tão importante para o audiovisual, pra TV Globo, pra gente falar de jornalismo, da confiança no jornalismo profissional”, acrescentou.>

Durante a conversa gravada, Lo Prete também destacou a importância do tema. “Essa é uma discussão que, para nós jornalistas, ela nem é só técnica, né Tralli? Ela é uma questão existencial”, disse. “Vamos falar um pouco disso, de como você constrói confiança junto ao público ao longo do tempo e como é que você luta pra preservar esse que é o grande capital simbólico do nosso trabalho.”>

Ao final do vídeo, Tralli reforçou o compromisso com o público. “A nossa confiança, credibilidade e agradecimento sempre por você estar com a gente”, concluiu, dando um beijo na testa da colega.>

Na legenda da publicação, Tralli escreveu: “Juntos pelo Jornalismo Profissional. Uma honra estar ao lado da Renata aqui no Rio2C para este evento tão importante que celebra a criatividade e o audiovisual brasileiro. É o jornalismo da Globo sempre do seu lado, reforçando a sua confiança na nossa credibilidade. Muito obrigado pela sua companhia!”>