ANIMAIS

Youtuber morre ao ser picado por cobra enquanto gravava vídeo

Mamba Verde é uma das cobras mais venenosas do mundo

A Mamba-verde, Dendroaspis angusticeps , é uma das cobras mais peçonhentas do planeta, e sua reputação de perigo foi tristemente confirmada na morte do youtuber Graham Dinkelman, conhecido como Dingo. Ele não resistiu após ser picado pela serpente. >

Dinkelman, que produzia vídeos com serpentes, ficou um mês em coma. Sua morte, em 10 de outubro de 2024, destaca a importância do cuidado que devemos ter com animais selvagens. A Mamba-verde, que pode chegar a até dois metros, é extremamente perigosa devido à composição letal do seu veneno.>