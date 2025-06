TELEVISÃO

Após fim do casamento, Virginia impõe regra polêmica nos bastidores do SBT

Influenciadora vai retomar as gravações do 'Sabadou com Virginia' com mudança

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de junho de 2025 às 14:10

Virginia comanda atração no SBT Crédito: Lourival Ribeiro/SBT

As gravações do programa comandado por Virginia Fonseca no SBT, o Sabadou com Virginia, vão ser retomadas com uma mudança nos bastidores. O público que assiste à atração diretamente dos estúdios não poderá mais entrar no local com celulares ou câmeras. A regra passa a valer a partir da próxima segunda-feira (9).>

Virginia 1 de 5

De acordo com o portal Em Off, a decisão foi tomada após vazamentos de imagens e vídeos das gravações antes da exibição oficial de cada episódio da atração. Um comunicado enviado aos responsáveis pelas caravanas afirmaria que o uso de celulares tem atrapalhado e causado distrações.>

Além disso, teriam sido feitas pela plateia gravações não autorizadas, comprometendo o sigilo de quadros inéditos.>

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento há pouco mais de uma semana. Desde então surgiram boatos de que o cantor teria traído a esposa, já negados por ele. "Pelo amor de Jesus Cristo... só estou vindo falar que é obvio que é mentira", falou o artista. Na última quarta-feira (4), o ex-casal apareceu sem aliança pela primeira vez.>