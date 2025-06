QUEBROU O SILÊNCIO

Zé Felipe traiu Virgínia? Cantor abre o jogo após fim do casamento: 'Coisa que vem me incomodando'

Artista também comentou os boatos de ser namorado de Kevinho

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de junho de 2025 às 09:37

Zé Felipe desabafou sobre boatos de traição Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Felipe quebrou o silêncio sobre os boatos mais recentes envolvendo seu nome após o fim do casamento com Virgínia Fonseca. O cantor negou ter traído a influenciadora, com quem ficou junto por cinco anos e teve três filhos - Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Também negou outro rumor recente, de que seria namorado de Kevinho.>

"Tem uma coisa que vem me incomodando desde que anunciamos que estávamos separados. O mesmo repórter que falou que eu era namorado do Kevinho disse que eu traí Virginia com uma bailarina. Pelo amor de Jesus Cristo... só estou vindo falar que é obvio que é mentira", afirmou.>

"Mas, uma mentira contada várias vezes, vira verdade se ninguém desmentir. Nunca me traí, ou a Virginia ou minhas filhas", assegurou o artista. "Até nas fotos de camarim, coloco a mão no ombro e cumprimento assim [com expressão séria] porque eu respeito. Já deixei passar muitas mentiras que inventaram sobre mim, mas acabaram virando verdade. Acabou. Se quiser falar mentiras, prove", completou, revoltado.>

Os boatos de que Zé Felipe teria traído Virgínia com a bailarina Karol Gerez, que integra o balé dos shows do artista, surgiram na semana passada, logo depois do anúncio da separação. Assim como o cantor, a dançarina também se pronunciou sobre o assunto. Ela relatou, na terça-feira (3), que vem recebendo diversas ofensas, assim como sua família.>

"Todo mundo já sabe que é mentira, mas tentam alimentar isso como se fosse verdade. Ando recebendo muitas mensagens maldosas, tanto eu quanto à minha família, meu relacionamento. Não tá legal, não tá bacana. Achei que passando os dias isso ia cair no esquecimento, mas infelizmente isso não aconteceu", falou.>