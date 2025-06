FORTALEZA

Influencer famosa é barrada por ex em prédio, surta e parte pra cima do porteiro; ela foi presa

Criadora de conteúdo quebrou botões do elevador e arrebentou portão do local

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2025 às 16:46

Gabriella Costa, influenciadora conhecida nas redes sociais como Gustosona e criadora da página Otariano, foi presa em flagrante após invadir um prédio residencial em Fortaleza, no Ceará, danificar o portão de entrada e o elevador, e agredir o porteiro. A ocorrência foi registrada no dia 21 de abril. Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, Gabriella também é a atual Miss Trans Praia Grande 2024.>

Imagens obtidas pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, mostram o momento em que a influencer quebra uma grade de ferro do portão do edifício. Outras fotos revelam os danos causados ao elevador. Gustosona foi liberada no mesmo dia após pagamento de fiança.>

De acordo com o inquérito policial, obtido com exclusividade pela coluna, Gabriella chegou ao prédio dizendo que iria para a cobertura, onde acontecia uma festa. O proprietário do apartamento não autorizou sua entrada. Ao ser informada pelo porteiro, ela teria se exaltado, forçado a entrada, arrebentado o portão e invadido o local. Durante a ação, empurrou o porteiro, que teve os óculos quebrados, e o xingou.>

Segundo relatos registrados no documento, o porteiro desligou o elevador ao perceber a invasão, enquanto aguardava a chegada da polícia. Gabriella Costa, que já estava dentro do equipamento, teria danificado o painel de botões durante esse tempo.>

Em depoimento, a influenciadora contou que é de São Paulo e foi ao Ceará para tentar falar com o ex-namorado, que estaria na festa. “Fiquei revoltada porque não me deixaram subir”, disse ela, alegando que havia ingerido bebida alcoólica. Gustosona afirmou ainda que não se lembra de ter danificado o portão. Sobre os danos no elevador, explicou que ficou desesperada por estar trancada. “Tenho fobia, fiquei batendo para ver se abriam, já que haviam me trancado de propósito”, relatou.>