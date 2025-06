FIM DA LINHA

Globo cancela programa após briga nos bastidores e 'falta de graça'

Atores já teriam sido comunicados sobre a decisão

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de junho de 2025 às 12:23

Vai que Cola será encerrado Crédito: Divulgação

O humorístico Vai que Cola será encerrado pela Globo em 2026, após mais de uma década no ar. A decisão foi tomada após críticas pela "falta de graça" nos últimos anos e problemas nos bastidores da produção. Assim, a 14ª temporada, que já está confirmada, será exibida no ano que vem e marcará a despedida do programa. >

As informações são de Gabriel Vaquer, do portal F5, da Folha de S. Paulo. Segundo o colunista, o elenco já foi informado sobre a decisão, e os atores entenderam o fechamento do ciclo. Os episódios finais serão exibidos no Multishow, na TV fechada, com posterior reapresentação na TV aberta. >

O Vai Que Cola é considerado o maior sucesso da história do Multishow. Marcus Majella, Cacau Protásio, Samantha Schmütz e Catarina Abdalla protagonizam o seriado desde a primeira temporada. Marcelo Médici, Paulinho Serra e Silvio Guindane também fazem parte do elenco atualmente. Entre os muitos nomes que já participaram do programa, está Paulo Gustavo (1978-2021). Ele deixou a atração em 2016.>

Em agosto de 2023, a demissão de André Gabeh, um dos poucos roteiristas negros do seriado, expôs uma crise interna. Responsáveis pelos textos do programa acusaram os atores de assédio moral com Gabeh e de interferirem no roteiro. "A implicância ou perseguição por parte do elenco em relação ao autor não é uma questão recente", dizia um comunicado da equipe de escritores divulgado na época.>

Cacau Protásio foi a única atriz do elenco a se manifestar publicamente. Ela afirmou ter se sentido exposta e injustamente responsabilizada pelo desligamento do roteirista, cobrou posicionamento dos colegas e ainda exigiu uma declaração pública do Multishow em defesa do elenco, o que não aconteceu. "É muito mais fácil acusar o elenco do que acusar a Globo ou o Multishow. É muito mais fácil acusar o menor do que acusar o maior", afirmou a atriz na ocasião.>