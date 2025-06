MÚSICA

Sabrina Carpenter lança clipe de Manchild; assista agora

Novo single já está disponível em todas as plataformas digitais

O single sucede o álbum “Short n’ Sweet”, lançado em agosto de 2024 e foi responsável por projetar a cantora a novos patamares. Entre as canções presentes no disco, estão os sucessos "Espresso", "Please Please Please" e "Taste", que acumularam bilhões de streams e entraram no Billions Club do Spotify.>

Sabrina recebeu seis indicações ao Grammy 2025 e venceu duas categorias: melhor álbum vocal pop (“Short n’ Sweet”) e melhor performance pop solo (“Espresso”). Ela também se apresentou na premiação com um medley dos principais hits do disco. Após o evento, a artista lançou a versão deluxe do álbum, com cinco faixas extras, incluindo um dueto de "Please Please Please" com Dolly Parton.>