TÁ CHEGANDO

'O Agente Secreto': filme estrelado por Wagner Moura ganha data de estreia

Longa de Kleber Mendonça Filho foi premiado em Cannes

O filme 'O Agente Secreto', que foi aclamado no Festival de Cannes e aplaudido de pé por mais de 10 minutos, enfim ganhou data oficial para chegar aos cinemas nacionais! O longa brasileiro - que premiou o diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura na cerimônia francesa de 2025 - vai estrear por aqui no dia 6 de novembro.>

A notícia foi confirmada pela produtora Vitrine Filmes na última quinta-feira (5). A expectativa é que o filme siga rodando antes disso por festivais ao redor do mundo, já que foi muito bem recebido em Cannes.>

"Ambientado no Recife, em 1977, o longa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes", diz a sinopse. Além de Wagner Moura, o elenco reúne ainda Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes e Thomás Aquino. >

Na cerimônia na França, o longa garantiu quatro prêmios: dois na competição oficial, com Kleber eleito o Melhor Direção, enquanto Wagner foi coroado como Melhor Ator, e dois vindo de júris paralelos - ganhou o Prêmio da Crítica, concedido pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci), uma instituição centenária que reúne jornalistas do mundo todo; e o Prix de Cinémas d'Art et Essai, concedido por exibidores.>