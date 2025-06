NÃO QUIS NEM SABER

Nicole Bahls se pronuncia após dar fora em ex-BBB: 'Corro de fofoca'

Modelo teria se recusado a "conhecer melhor" o ex-BBB Nizam

Nicole Bahls movimentou os bastidores do São João da Thay, no Maranhão, após se recusar a "conhecer melhor" o ex-BBB Nizam. O ex-participante do reality show da Globo teria flertado com a modelo, que não quis nem saber do pretendente por ele "ficar se mostrando pelado em plataformas adultas", segundo o site Splash. >