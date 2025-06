POLÊMICA

Entenda a confusão entre Lucas Guedez e MC Livinho após declaração que viralizou

Funkeiro cobra retratação após influenciador chamá-lo de “decepção” ao vivo na TV

O clima entre Lucas Guedez e MC Livinho azedou após uma declaração do influenciador durante o programa Sabadou com Virginia, no SBT. Guedez surpreendeu ao afirmar que se decepcionou ao conhecer o cantor ao vivo, gerando forte repercussão nas redes sociais. >

“Não esperava nada, eu só me decepcionei”, disse Lucas Guedez ao ser questionado por Álvaro Xaro sobre o encontro com MC Livinho. A fala foi suficiente para o funkeiro paulista se manifestar nas redes. Em vídeos publicados no Instagram, Livinho rebateu a crítica e cobrou explicações: “Eu acredito que falar meu nome dá audiência [...] Com o convite da Virginia, me senti muito bem recepcionado, e muito bem tratado por vocês. Queria entender o que não correspondeu às suas expectativas”.>