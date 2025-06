DEU RUIM

Marisa Orth relembra estreia no BBB 1 e define participação como 'fracasso'

Em entrevista, atriz fala com bom humor sobre sua experiência ao lado de Pedro Bial no primeiro Big Brother Brasil

Marisa Orth voltou a comentar sobre sua participação no comando da primeira edição do Big Brother Brasil, em 2002. Durante entrevista ao programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães, a atriz relembrou com sinceridade, e uma boa dose de humor, os bastidores da experiência ao lado de Pedro Bial. >